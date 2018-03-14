Результаты всех боксерских поединков на ОИ в Рио могли быть известны заранее 14.03.2018, 23:02

Об этом заявил один из тренеров сборной Ирландии.

Олимпиада в Рио прошла почти два года назад, но скандал грянул только сейчас. С внезапными откровениями выступил Джо Хэнниган — менеджер сборной Ирландии по боксу, передает «Эхо Москвы».

В интервью «The Irish Times» он заявил буквально следующее: «Результаты всех боксерских поединков в Рио были известны заранее». И дело в подборе рефери. Скандалов вокруг судейства на Олимпиаде действительно было очень много. Хэнниган же сослался на свой разговор с Заури Антией — главным тренером сборной Ирландии. Тот, по его словам, заранее знал исход поединка ирландца Майкла Конлана с россиянином Владимиром Никитиным. Об этом Антии, якобы, сообщили члены тренерского штаба сборной России. Имена, при этом, названы не были.

Напомним, после Олимпиады все 36 рефери, которые обслуживали поединки, были отстранены от судейства. Причиной были названы слишком частые ошибки.

Ранее МОК не исключил, что бокс вообще будет исключен из олимпийской программы, дав Международной федерации любительского бокса время на исправление ситуации с судейством.