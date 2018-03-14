Рядовые о прапорщике, которого судят за дедовщину: Приходил после отбоя в казарму с электрошокером 14.03.2018, 23:05

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Для воспитания бойцов прапорщик использовал то острое словцо, то какой-нибудь предмет.

В Борисове продолжается суд над 25-летним прапорщиком Игорем Хищенко из 72-го учебного центра в Печах. Для воспитания бойцов, по материалам дела, он использовал то острое словцо, то какой-нибудь предмет (от свертка газет до электрошокера). Но не все бывшие солдаты, которые сейчас проходят как свидетели, видят в этом проблему, передает tut.by.

Обвиняемый прапорщик все еще отказывается выступать в суде. Известно, что на следствии он признал вину частично. Объяснял, что применял запрещенные уставом методы, чтобы добиться среди солдат дисциплины. «Внеочередной наряд на них не действовал, в увольнительную они все равно не могли ходить. Надо было как-то воздействовать, а слова до них не доходили», — пояснял он.

Его обвиняют в том, что оскорблял солдат словами, превышал полномочия (например, ударил портупеей или указкой), брал взятки (отпускал в буфет, а взамен просил сигарет, пиццу или колу).

Потерпевших уже допросили (всего 18 парней), продолжают слушать свидетелей. У всех спрашивают: как относились к происходящему?

22-летний работник «Энергонадзора» Максим Цеханов описывает прапорщика требовательным и иногда вспыльчивым человеком. Помнит, как тот приходил после отбоя в казарму с электрошокером.

— Прошел по центральному проходу между кроватей и некоторых «ударил». [Сослуживец] Комар с койки подорвался и побежал.

— А в чем была причина? Может, мешали отдыхать или находились не в кроватях? — уточнил судья Алексей Болотов.

— Вроде и не было причин.

А если была причина (вроде разговоров в строю), то отдавалась команда «пробить лося». Провинившийся складывал руки на лбу и получал туда удар кулаком от прапорщика. Все это делалось не со зла, говорит свидетель.

— А если бы вас так наказали?

— Приятного мало, да. Но перетерпел бы.

Когда прокурор Екатерина Мельникова спрашивает про удары портупеей, парень улыбается. Объясняет: так прапорщик всего лишь «подгонял» солдат, которые долго собирались на занятия. А пустые кровати переворачивал — если беспорядок в казармах.

— Рядового Кучера знаете? Как его заставили съесть луковицу?

— Он сходил второй раз за пайком, и об этом узнал прапорщик.

— А в уставе где-то предусмотрено, что, если съел две порции, нужно наказать? — спросил судья.

— Не знаю такого.

Парень добавил, что другие старше по званию так себя не вели. После «учебки» из Печей он служил в Мачулищах, там подобного не случалось.

В суде выступил и 21-летний спасатель из Молодечно Алексей Шарлан. Прапорщика охарактеризовал как не слабохарактерного, а строгого: «Можно быть командиром».

Как следует из показаний, Хищенко мог ударить по плечам бумажным свертком, если грязные с полигона бойцы хотели умыться перед занятиями.

— Понимаете, расписание. Допустим, можно помыться с 7 до 8. Нужно ждать, и он выгонял. У него не было цели избить, только подогнать, — рассуждает свидетель.

По его словам, если кто и получал в лоб ради забавы («ну, не забавы для того, кого ударяли»), ненависти к прапорщику не было. Мог дать физическую нагрузку вне занятий, если солдаты не выполняли команду построиться.

А выругаться обвиняемый мог за «косяки» всякие. Например, на солдата Горючко, который на машине «снес забор чьей-то дачи».

— [Прапорщик] не очень отреагировал на это.

— Как? — уточнила прокурор.

— Словами по-русски. В нецензурной форме.

— А в чем суть слов, если в приличной форме?

— Криворукий.

На допросах свидетель также упоминал, что за шум после отбоя Хищенко как-то перевернул кровать с лежащим на ней бойцом. Тот ударился головой. Но кому-то из командования, говорит парень, солдаты на все это не жаловались. И объясняет почему:

— Это же не издевательства сильные. (…) Бывало под настроение, но в основном — за проступки. Не совсем норма. Но лучше один раз «лося» получить, чем сутки в наряде.

— Понимаю, за рамками уставных отношений. Но. по вашему мнению, насколько это отношение к бойцам было ненормальным? — уточнила адвокат обвиняемого.

— Конечно, некрасиво. Но для дисциплины иногда надо. Не «лось» или портупея, но нужна строгость.

— Так вы говорите, что он прапорщик был строгий. В чем это выражалось? В «лосе», электрошокере? Как завоевывался авторитет командира?

Свидетель промолчал.

— Про оскорбления. А вы не видите в быту, сколько мата? — уточнила адвокат.

— Везде.

— В обычной жизни он хотя бы может защитить свои права, — заметил судья.

Еще один свидетель — 21-летний Виталий Тарасюк, работающий в сфере ЖКХ в Гомеле.

Он неохотно вспоминает: когда ходили в буфет, заодно скидывались по «тысячи 2−5» прапорщику на сигареты. Из уважения или за разрешение пойти — парень говорит, его не интересовало. Для него это была мелочь, родители помогали деньгами.

— А когда у других отпрашивались в буфет, вы скидывались?

— Нет, никогда.

Напомним, военнослужащему предъявлено обвинение по ч.1, 2 ст. 430 (Получение взяток, повторно), ст. 444 (Оскорбление начальником подчиненного в связи с исполнением обязанностей воинской службы), ч. 1 ст. 455 (Злоупотребление властью или служебными полномочиями), ч. 2 ст. 455 (Превышение полномочий, сопряженное с насилием), а также по ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 455 (Покушение на превышение власти или полномочий).

Если за оскорбление солдат ему грозит только арест на несколько месяцев, то за превышение полномочий или взятки — от 3 до 10 лет лишения свободы.

Это дело не связано со смертью Коржича, хотя было заведено после тотальной проверки в части.