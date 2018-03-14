США на заседании Совбеза ООН обвинили РФ в отравлении Скрипаля 2 14.03.2018, 23:13

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Совет безопасности ООН начал обсуждение инцидента в Солсбери с отравлением бывшего офицера ГРУ.

Ответственность за отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля несет Россия. Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, передает РБК.

Трансляция встречи ведется на сайте организации.

«Соединенные Штаты считают, что Россия ответственна за атаку на двух человек в Великобритании с использованием нервно-паралитического вещества военного класса», — заявила Хейли.

Ранее 14 марта Великобритания призвала собрать внеочередное заседание Совета безопасности ООН в связи с делом Скрипаля.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов.