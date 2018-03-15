Белый дом поддержал решение Британии выслать российских дипломатов 15.03.2018, 7:33

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Россия игнорирует международный порядок.

В среду вечером пресс-секретарь Белого дома распространила заявление, в котором говорится, что Соединенные Штаты проявляют солидарность со своим ближайшим союзником, Соединенным Королевством, и разделяют оценку британских властей, согласно которой Россия несет ответственность за отравление британского гражданина и его дочери веществом нервно-паралитического действия, сообщает «Голос Америки».

Вашингтон также поддерживает решение Лондона выслать российских дипломатов в качестве ответной меры.

«Эти последние действия России вписываются в модель поведения, при которой Россия игнорирует международный порядок, основанный на базовых принципах, подрывает суверенитет и безопасность стран во всем мире и пытается подорвать и дискредитировать западные демократические институты и процессы», – говорится в заявлении.

В документе также указывается, что Соединенные Штаты продолжают работать вместе с союзниками и партнерами, чтобы гарантировать, что подобного рода «отвратительное нападение» больше не повторится.