Новое правительство Германии поддержало план Макрона по реформе ЕС 15.03.2018, 7:53

Хайко Мас

Глава МИД Германии совершил визит в Париж через несколько часов после утверждения в должности.

Новое правительство Германии намерено "очень интенсивно и быстро" рассмотреть предложения президента Франции Эмманюэля Макрона о реформировании Евросоюза. Об этом во время визита в Париж заявил новый министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas), сообщает "Немецкая волна".

Мас подчеркнул, что прибыл во французскую столицу через считанные часы после вступления в должность главы МИД Германии, чтобы "пожать, наконец, протянутую с предложениями об обновлении Европы руку Макрона". Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан тоже указал на "особую необходимость" согласованных действий Берлина и Парижа по целому ряду тем. Помимо вопроса реформы ЕС он упомянул также Brexit, кризисы в Сирии и на востоке Украины, соглашение по иранской ядерной программе.

Ожидается, что в пятницу, 16 марта, в Париж со своим первым зарубежным визитом после переизбрания на должность канцлера ФРГ прибудет Ангела Меркель (Angela Merkel). Вместе с главой правительства Германии во Францию должен приехать и новый вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц (Olaf Scholz).