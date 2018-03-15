Беларусь вручила ноту Литве 8 15.03.2018, 7:56

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Литовского посла вызвали в МИД Беларуси.

14 марта в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали литовского посла, сообщает пресс-служба МИД Беларуси.

В Минске обеспокоены отсутствием оперативной информации о происшествии на Игналинской АЭС (она находится возле границы с Беларусью и длительное время не функционирует) в конце декабря прошлого года. Литовские СМИ на днях сообщили о нем и о том, что власти страны его решили скрыть. Якобы, там проводились испытания (необходимо было решить, нужно ли усовершенствование оборудования) и во время переноса радиоактивных веществ выяснилось, что они слишком загрязнены.

Послу Литвы была вручена нота. В МИД Беларуси заявляют, что "принципы транспарентности и ответственности за обеспечение культуры ядерной безопасности должны быть в равной степени применимы к любой ядерной деятельности, включая процесс вывода из эксплуатации Игналинской АЭС". МИД призвал власти Литвы провести тщательное расследование происшествия на АЭС и проинформировать о его результатах белорусскую сторону.