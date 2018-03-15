Потребительские кредиты белорусов могут привести к экономическому коллапсу 2 15.03.2018, 8:04

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Возвращать банкам придется гораздо больше, чем было указано в договорах.

$ 1 млрд. На столько за год выросли долги белорусов перед банками. Общая сумма потребительских кредитов сейчас превышает $ 4,5 млрд. Основную причину стремительного увеличения специалисты видят в снижении инфляции, сообщает «Белсат».

«Не все с этим соглашаются, может быть не все это чувствуют на своем кармане, но факт остается фактом, мы сейчас наблюдаем, особенно за последний месяц, самую низкую инфляцию за все время существования независимой Беларуси. И естественное явление — снижение ставок по кредитам», — констатирует экономист Вадим Иосуб.

Снижаться ставки по кредитам начали в прошлом году в апреле

Именно это время стало бумом потребительского кредитования после десятилетнего спада. На ситуацию повлияли не только более благоприятные условия банков, но и причина хоть и небольшого, но роста зарплат.

«У населения в среднем становилось немного больше денег, а это позволяет кредитоваться в большей степени. И наконец, еще один важный фактор — произошли изменения в самом процессе кредитования. А именно — банки получили право давать кредиты без справок о зарплате», — поясняет Иосуб.

Наихудший сценарий

По информации Нацбанка, большая часть одолженных денег — чуть более Br 6 млрд — одалживалась на покупку недвижимости. Остальное — почти Br 6 млрд — на покупки и оплату услуг. На фоне показателей промышленности увеличение зарплат экономист Леонид Злотников считает необоснованным. А в сочетании со стремительным ростом кредитов, экономика просто не сможет обеспечить соответствующее предложение товаров, что вызовет инфляцию. В таком случае возвращать гражданам придется намного больше, так как банки обезопасили себя плавающими ставками в зависимости от курса доллара. С изменениями внешних факторов может быть и хуже.

«Если вдруг сейчас что-то случится с экономикой, то возврат кредитов зависнет. И банки прогорят… Ведь задолженность населения во всех странах, в том числе в Китае, США, Беларуси, значительно увеличилась. Она выше того уровня, который был в 2007 году, который вызвал большой кризис в мире», — говорит Злотников.

О последствиях от кредитования для экономики и финансовой системы нашей страны предостерегает и Евразийский фонд стабилизации и развития. Он предложил Беларуси снизить кредитные ресурсы. Однако пока официальных заявлений от Национального банка о готовности пойти на такие меры не было.