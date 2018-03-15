Названы самые счастливые страны мира

Названы самые счастливые страны мира5
- 15.03.2018, 7:55
Список из десяти стран опубликовал Институт изучения счастья.
В Сети был опубликован рейтинг самых счастливых стран мира, составленный Институтом изучения счастья по итогам 2017 года. Лидировала в списке Финляндия, а следом за ней в ТОП-3 включены Норвегия и Дания.
Список из десяти стран был опубликован на официальной Twitter-странице организации.
В первую десятку также вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.
Finland is the happiest country in 2018! #Finland #Happiness2018 @HappinessRpt pic.twitter.com/jylIjbFomW— Happiness Research (@Happi_Research) 14 марта 2018 г.