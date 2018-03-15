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Названы самые счастливые страны мира

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  • 15.03.2018, 7:55

Список из десяти стран опубликовал Институт изучения счастья.

В Сети был опубликован рейтинг самых счастливых стран мира, составленный Институтом изучения счастья по итогам 2017 года. Лидировала в списке Финляндия, а следом за ней в ТОП-3 включены Норвегия и Дания.

Список из десяти стран был опубликован на официальной Twitter-странице организации.

В первую десятку также вошли Исландия, Швейцария, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Швеция и Австралия.


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