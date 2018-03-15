Совбез ООН: Лондон обвинил Москву в нарушении конвенции о химоружии 6 15.03.2018, 8:23

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Фото: РИА Новости

Представитель США поддержал позицию Великобритании.

Совет Безопасности ООН собрался на срочное заседание для расследования нападения на экс-полковника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. 4 марта они были обнаружены в Солсбери с признаками отравления нервно-паралитическим веществом. Срочного созыва Совбеза ранее потребовала Великобритания, сообщает "Радио Свобода".

Представитель Великобритании при ООН Джонатан Аллен во время своего выступления отметил, что Россия не объявила о программе разработки нервно-паралитического вещества "Новичок", которым, как утверждается были отравлены Скрипаль и его дочь. Тем самым Москва нарушила Конвенцию о запрещении химического оружия, сообщил Аллен. По его словам, производство вещества является сложным процессом, что позволяет говорить о причастности государства к производству "Новичка".

В свою очередь постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, заявила о солидарности Вашингтона с Лондоном. По словам Хейли, власти США считают, что ответственность за нападение в Солсбери несёт Россия. Хейли призвала Москву к сотрудничеству в расследовании отравления Скрипаля.

Постпред России при ООН заявил о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери. Василий Небензя отметил, что Россия не вела научных разработок под условным названием "Новичок". Он также предположил, что химическое вещество, которым отравили Скрипаля, могло быть произведено в Великобритании. Небензя сказал, что Россия не получала от британской стороны запрос в соответствии с Конвенцией ООН. При этом постпред подчеркнул, что Москва готова сотрудничать с Лондоном по расследованию "дела Скрипаля".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. В российском МИД заявили, что Россия примет ответные меры в самое ближайшее время.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. В больнице оказался и полицейский, участвовавший в расследовании. Ранее сообщалось, что бывший офицер ГРУ за несколько дней до отравления сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.