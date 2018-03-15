Сегодня - День Конституции 5 15.03.2018, 8:15

Двадцать четыре года назад, 15 марта 1994 года, Верховный Совет Беларуси принял Конституцию.

На республиканском «референдуме» 24 ноября 1996 года, который инициировал Лукашенко, в основной закон были внесены изменения и дополнения, после которых отсчет пятилетнего срока правления Лукашенко начался заново, Верховный Совет был разогнан, а вместо него было назначено послушное диктатору «национальное собрание».

Лукашенко также получил возможность назначать шесть судей Конституционного суда и членов ЦИК.

Были также внесены изменения, касающиеся полномочий Конституционного суда: ограничен круг субъектов, имеющих право инициировать принятие судом заключения. Таким правом, согласно изменениям в Конституции, стали обладать правитель, правительство, палаты «парламента», Верховный суд и Высший хозяйственный суд. При этом Конституционный суд был лишен возможности принимать заключения по собственной инициативе.

17 октября 2004 года в Беларуси прошел еще один референдум, по итогам которого из Конституции было исключено положение, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками.

Все эти изменения в основной закон были инициированы Лукашенко с одной целью — установить в стране единоличную власть.

«В 1996 году произошел фактически государственный переворот со стороны организаторов референдума, — убежден судья первого состава Конституционного суда Михаил Пастухов. — Большинством голосов Конституционный суд сказал, что выносить на обязательный референдум вопросы об изменении Конституции, фактически новую Конституцию, недопустимо, что возможен только рекомендательный характер голосования. Тем не менее Лукашенко с этим не согласился и издал свой указ, повелев провести обязательный референдум».

Страны Запада и белорусская оппозиция не признали итогов референдумов по изменению Конституции, заявив о многочисленных нарушениях и фальсификациях.