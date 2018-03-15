Названы лучшие подержанные авто за $5 тысяч 15.03.2018, 8:59

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Модели были отобраны по принципу сочетания цены и надежности.

Сайт autonews.ua опубликовал список самых лучших подержанных автомобилей в США, которые можно купить, если есть 5 000 долларов.

Buick Roadmaster Estate

Некоторые американские автомобильные эксперты утверждают, что универсал Buick Roadmaster, выпускавшийся в 1990-х годах, будет только увеличиваться в цене. Поэтому самое время потратить на него 5 000 долларов.

Toyota MR2 Spyder (W30)

Toyota MR2 Spyder третьего поколения выпускалась в 1999-2007 годах. Это было последнее поколение MR2 Spyder. Автомобиль оснащается четырехцилиндровым 1,8 л двигателем мощностью 138 л.с. Мало? Но так и весит эта модель мало.

VW Corrado (G60)

В нынешнем году Volkswagen Corrado отпразднует свой 30-летний юбилей. Серийное производство этой модели началось 30 лет назад. Автомобиль по-прежнему выглядит великолепно. Под капотом у него 1,8 л двигатель с наддувом мощностью 160 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд.

Nissan 300ZX (Z32)

Nissan 300ZX 2+2 с 3,6 л двигателем V6 мощностью 300 л.с. не может считаться самой быстрой машиной, но он имеет много достоинств. Например, у него есть автоматическая коробка передач (очень важно для мужчин, автомобили которых часто берут жены) и место для собаки.

Peugeot 407 Coupe

Купе Peugeot 407 2007 модельного года оснащается четырехцилиндровым 2,2 л двигателем мощностью 163 л.с. Это неплохой показатель даже для современных автомобилей. К тому же Peugeot 407 Coupe имеет много функций и оборудования, в том числе сенсорную спутниковую навигацию, алюминиевые спортивные педали, двойной автоматический климат-контроль и аудиосистему JBL.

Mazda MX-5 Miata (NB)

Mazda MX-5 Miata второго поколения (NB) выпускалась с 1999 года по 2005 год. Это уже довольно старая модель, поэтому ее можно купить за относительно небольшие деньги. Многие автолюбители считают Miata лучшим в мире двухместным спортивным автомобилем, и они не так уж и не правы.

Jeep Wrangler (TJ)

Jeep Wrangler всегда останется в моде. Этот внедорожник давно стал легендарным. О его достоинствах уже много сказано, поэтому он является отличным выбором, если вы хотите купить машину за 5 000 долларов.

Mazda speed 6

Седан Mazdaspeed6 был построен на базе Mazda6 первого поколения. Он оснащается 2,3 л двигателем с турбонаддувом мощностью 274 л.с. (европейская версия не такая мощная). Производство этого седана продолжалось всего два года, и было остановлено в 2007 году. Неплохой автомобиль за 5 000 долларов.