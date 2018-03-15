Экономист: Новое повышение пенсионного возраста не за горами 1 15.03.2018, 9:26

ФОТО: РОМАН ПРОТАСЕВИЧ

У властей нет денег на выплату пенсий.

Отвечая на жалобу жительницы агрогородка Корма по поводу маленькой пенсии, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак заявил, что «дети должны заботиться о родителях». Слова чиновника вызвали возмущение белорусов, которых убеждали на протяжении десятилетий, что они живут в «социально ориентированной» стране.

Прокомментировать слова чиновника и ситуацию с пенсиями сайт Charter97.org попросил доктора экономических наук Бориса Желибу.

- Подобные высказывания родителей своим детям о том, что они не смогут их вечно опекать, состарятся и рассчитывают на поддержку - общеизвестны. По этой причине в отсталых странах, например, в Африке, Сирии, Ираке, практические в каждой семье от шести до десяти детей. К сожалению, у жителей этих стран нет надежды, что пока дети вырастут в государстве что-то принципиально изменится. В результате, им приходится надеяться только на поддержку детей, поэтому их и много.

С одной стороны, к Беларуси это относится лишь частично, у нас многодетных семей не так много. А с другой стороны, что этому замминистра было еще сказать?

Ему нужно было сказать, что наша экономика не генерирует столько продукта, национального дохода, чтобы, во-первых, иметь приличный бюджет откуда платят пенсии, во-вторых, чтобы иметь средства в Фонде социальной защиты населения (ФСЗН) источники пополнения которого - это доходы предприятий, а, в третьих, чтобы обеспечить людям не 40% пенсии от средней зарплаты, а хотя бы 70, как это делается в развитых странах.

Вот, это Александру Румаку нужно было сказать. А сделать это, наверное, стыдно. Поэтому он нашел отговорку про заботу детей.

Еще хочу выделить момент, что пенсии распределяются из ФСЗН несправедливо. Об этом много пишет независимая пресса. Как можно вести речь о том, как справедливо распределить тот скудный пенсионный пирог, который генерирует наша экономика в ситуации, когда общеизвестно, что более высокие пенсии получают государственные служащие, военные, а все остальные граждане подвергаются конкретной уравниловке.

Сегодня на нищенские пенсии прожить невозможно. Тут только и остается на детей надеяться, но они ведь не всегда благодарны. Что таким людям остается?

Поэтому нужно делать все, чтобы пенсионный пирог делился более справедливо. Почему сегодня находящиеся на пенсии директора крупных предприятий, которые много сил отдавали сложной работе, доценты, профессора получаются такие же деньги, как отработавший, скажем, на более низкооплачиваемой работе. Я считаю несправедливым то, что всех уравняли.

- На ваш взгляд, насколько соответствует ситуации в стране заявление того же замминистра о том, что «к повышению пенсионного возраста придется вернуться»?

- Хочу подчеркнуть, что несмотря на повышение пенсионного возраста, которое уже произошло, все равно средств в Фонде социальной защиты населения недостаточно. Он не сводит концы с концами, его ежегодно поддерживает республиканский бюджет. Это факт министерство труда не скрывает. К сожалению, в перспективе ничего не изменится.

Но это же не правильно, потому что в других странах наоборот пенсионный фонд имеет излишки и может поддержать средствами бюджет. У нас же наоборот. Я думаю, что выход мужчин на пенсию в 65 лет, а женщин, скажем, в 63 года не за горами.

- Румак так же сказал, что социальная пенсия сейчас составляет около 100 рублей ($50). Реально ли прожить на такие деньги?

- Знаете, нереально прожить и на 300 рублей! Как говорят пенсионеры: заплатил за услуги ЖКХ, лекарства и остаются копейки разве что на хлеб.

Очевидно, что на социальную пенсию физически прожить невозможно. Возмутительно, что получают ее не какие-нибудь тунеядцы, которые большую часть жизни не работали, а, например, женщины, которые посвятили себя воспитанию детей, поддержанию домашнего очага.

В такую ситуацию попадают жены военнослужащих, которые долгое время находились на попечении мужа. В итоге получается, что стажа у них нет. Крайне несправедливо, что им приходится рассчитывать только на социальную пенсию.