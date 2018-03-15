Премьер-министр Словении объявил об отставке 15.03.2018, 9:13

Миро Церар решил покинуть свой пост после постановления Верховного суда Словении.

14 марта премьер-министр Словении Миро Церар заявил, что подает в отставку. Об этом сообщает местный вещатель RTV SLO.

Он отметил, что уже известил о своем решении президента страны Борута Пахора.

Церар решил покинуть свой пост после постановления Верховного суда Словении, которое отменяет результаты референдума, одобрившего строительство железной дороги Копер – Дивача.

Глава правительства назвал постановление суда "переломным моментом". По его словам, таким образом нанесли удар те, что хочет остановить развитие Словении.