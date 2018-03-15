Шведские социал-демократы будут наблюдать за проведением марша 25 марта 15.03.2018, 9:25

Фото: racyja.com

Состоялась встреча президиума Народной Громады с делегацией Шведской социал-демократической партии.

Об этом пишет в своем аккаунте в социальной сети «Фейсбук» один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич.

Во встрече приняла участие генеральный секретарь Центра Улофа Пальме Анна Сундстрем.

— Помимо прочих, был обсужден вопрос празднования 100-летия БНР. Представители правящей в Швеции партии заявили, что будут внимательно наблюдать за проведением Марша достоинства и свободы, который начнется 25 марта в 12 часов на пл. Я. Коласа в Минске, — пишет Николай Статкевич.