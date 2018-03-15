Госдеп США: Санкции против РФ будут действовать, пока Крым не вернут Украине 5 15.03.2018, 9:56

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Фото: sled.net.ua

Госдепартамент сделал заявление по поводу 4-й годовщины незаконного «референдума» в Крыму.

Внешнеполитическое ведомство США сделало заявление в связи с четвертой годовщиной «референдума», проведенного властями РФ в незаконно аннексированном Крыму, передает «Голос Америки».

«На этой неделе, четыре года назад, Россия устроила незаконный, сфабрикованный «референдум» в Украине, тщетно пытаясь узаконить задуманную аннексию украинской территории, – говорится в заявлении, с которым выступила и.о. замгоссекретаря по общественной дипломатии Хизер Нойерт. – Жители Крыма были вынуждены голосовать под пристальным наблюдением хорошо вооруженных российских войск. Заявления российской стороны о том, что украинцы на этом псевдореферендуме сделали свободный выбор, никогда не вызывали доверия».

«В ходе сегодняшнего мероприятия, проведенного в рамках своей (предвыборной) кампании в Крыму, президент Путин вновь подтвердил ложные притязания России на украинскую территорию», – подчеркнула Нойерт.

«В свете выступления Путина важно привлечь внимание к незаконности инсценированного «референдума», а также к колоссальным гуманитарным последствиям» действий российского правительства для населения Крыма, отметила официальный представитель Госдепартамента. «В течение прошедших четырех лет, – уточнила она, – Россия развернула кампанию принуждения и насилия, преследуя каждого, кто не согласился с попыткой аннексии».

Как подчеркнула Нойерт, среди тех, кто подвергается политическим преследованиям, –крымские татары, этнические украинцы, проукраинские активисты, представители гражданского общества, независимые журналисты, негосударственные организации и независимые медиа.

«Мы поддерживаем отважных людей, продолжающих выступать против этих злоупотреблений и призываем Россию прекратить попытки подавить фундаментальные свободы – свободу самовыражения, свободу мирных собраний и свободу вероисповедания», – заявила Хизер Нойерт.

«Мы вновь подтверждаем нашу приверженность суверенитету Украины и ее территориальной целостности в ее международно признанных границах. Крым – это часть Украины, и наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет полуостров Украине», – подчеркнула представитель Госдепартамента.