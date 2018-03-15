Видеофакт: Месси забил самый быстрый гол в карьере
- 15.03.2018, 9:50
Лионель Месси отметился дублем в ворота лондонского Челси.
Лионель Месси открыл счет в ответном матче против Челси уже на третьей минуте игры. Аргентинец ворвался в штрафную и с острого угла пустил мяч "между ног" голкиперу Челси Тибо Куртуа, пишет telegraf.com.ua.
Аналитики ресурса Opta навели справки и выяснили, что этот гол стал самым быстрым для Месси в его карьере.
Кроме того эксперты подсчитали, что аргентинец второй игрок после Криштиану Роналду, который покорил отметку в сто голов в Лиге чемпионов.
Отметим, что Барселона разбила Челси (3:0) и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов. Месси отметился дублем и отдал результативную передачу.
#BarcellonaChelsea 1-0 (#Messi, min 3’). #UCL pic.twitter.com/TQlPS8GZPH— No-Frost™ (@ApE481) 14 марта 2018 г.