«Императрица Европы»: в чем секрет политического долголетия Меркель 2 15.03.2018, 10:31

Слова канцлера «Мы справимся» вошли в обиход миллионов немецких граждан.

С личностью Ангелы Меркель связан образ прагматичного и благоразумного лидера. Однажды ее даже назвали "королевой Германии" и "императрицей Европы".

Однако корона пошатнулась на голове канцлера Германии в результате ее собственной миграционной политики, которая не только сыграла на руку правым политическим силам, но и привела к худшим результатам на выборах для ее партии за последние 70 лет, пишет bbc.com.

Манера управления канцлера ведущей экономикой Европы, которая казалось безукоризненной, чуть не дала сбой после того, как Меркель прошла через ряд затянутых и жестких переговоров по формированию новой коалиции, ставших самым тяжелым испытанием в ее политической карьере.

В конечном итоге Меркель удалось сформировать правительство и одержать победу на выборах, заняв пост канцлера Германии в четвертый раз.

Политический триумф придерживающейся консервативных взглядов Меркель, возможно, и дал трещину, однако ее популярность остается на высоком уровне.

На фоне политической нестабильности в мире многие видят в Меркель главного борца за демократические принципы Европы.

От дочки священника до политика

Ангела Меркель (в девичестве Каснер) родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге. Ей исполнилось всего пару месяцев, когда ее отец, лютеранский пастор, получил приход в маленьком городе в Восточной Германии.

Детство Каснер прошло в пригороде Восточного Берлина, на тот момент находившегося под управлением коммунистических властей.

Ангела Меркель получила степень доктора физики в Лейпцигском университете, после чего некоторое время проработала физиком в Центральном институте физической химии при Академии наук ГДР.

Она вышла замуж за своего университетского сокурсника Ульриха Меркеля, однако браку было суждено продлиться четыре года.

На заре своей политической карьеры Ангелу Меркель воспринимали как безвкусно одетую, лишенную личного обаяния провинциалку

Фото: GERMAN GOVERNMENT

Вскоре Меркель сменила физику на политику. В 1989 году она приняла участие в набирающем обороты демократическом движении в Восточном регионе.

После падения Берлинской стены Ангела Меркель получила должность пресс-секретаря правительства Восточной Германии по итогам первых демократических выборов.

После объединения Германии в 1990-м году Меркель вступила в правоцентристскую партию - Христианско-демократический союз (ХДС) и спустя год заняла должность федерального министра по правам женщин и молодежи в правительстве тогдашнего канцлера Гельмута Коля.

Фото: Reuters

После объединения Германии в 1990-м году Меркель вступила в правоцентристскую партию - Христианско-демократический союз (ХДС) и спустя год заняла должность федерального министра по правам женщин и молодежи.

Во время разгоревшегося скандала с незаконным финансированием ХДС с участием Гельмута Коля Меркель потребовала его отставки и стала председателем партии ХДС в 2000 году.

В 2005 году Ангела Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии.

Вытащить Германию из финансового кризиса

На заре своей политической карьеры Ангелу Меркель воспринимали как безвкусно одетую, лишенную личного обаяния провинциалку, и она отчаянно пыталась избавиться от приклеившегося к ней образа при помощи ярких разноцветных нарядов и новой прически.

В 1998 году Меркель вышла замуж за профессора физики Иоахима Зауэра.

С одной их самых сложных своих поблем в роли канцлера Ангела Меркель столкнулась, когда в Германию хлынул поток мигрантов

Фото: AFP

Первое правительство Меркель вылилось в "Большую коалицию" в результате альянса ХДС и левоцентристской Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

По мере наступления финансового кризиса в Европе Меркель стала символом политики жесткой экономии бюджетных средств, реанимирующей погрязшую в долгах Южную Европу посредством жесткого контроля и сокращений бюджета.

Нежелание Меркель прибегать к международной кредитной помощи изначально подорвало доверие к еврозоне, считают критики. Однако по мере того как Германия становилась основным спасителем должников Евросоюза, Меркель стала движущим локомотивом ЕС по укреплению курса евро.

Карнавальная инсталляция с изображением Меркель в роли "черной вдовы", возвышающейся над черепами своих политических оппонентов

Фоот: Reuters

Способность Германии противостоять неблагоприятным условиям, низкий уровень безработицы и стабильные показатели экспорта способствовали неуклонному росту рейтинга популярности Меркель на протяжении многих лет - у себя в стране ее считали надежным партнером, способным найти выход из самой запутанной ситуации.

На выборах в бундестаг 2013 года новый партнер Меркель по коалиции - Свободная демократическая партии Германии - потерпела поражение и не прошла в парламент, заставив Меркель вернуться к коалиции с блоком социал-демократов.

В конечном итоге ее она стала чуть менее привержена политике жесткой экономии. В интервью Би-би-си в 2013 году Меркель заявила, что для борьбы с безработицей Европе необходимо усилить мобильность рабочей силы, вдохновив молодых специалистов к трудоустройству в других странах ЕС.

"Мы справимся"

С одной их самых сложных своих проблем в роли канцлера Ангела Меркель столкнулась, когда в Германию хлынул поток мигрантов и беженцев.

В конце 2015-го года Ангелу Меркель обвинили в бесчувственности, когда она попыталась успокоить девочку, годами ожидавшую получения вида на жительство, заявив, что "некоторым [мигрантам] придется вернуться к себе домой".

Но по мере увеличения потока мигрантов Меркель выступила с инициативой по открытию немецких границ, временно приостановив правило ЕС о регистрации беженцев в первой стране прибытия.

За свои заслуги в гуманитарной области Меркель была отмечена ООН, а также стала человеком года по версии журнала Time в 2015 году и де-факто лидером Европейского союза.

Слоган партии Меркель "Мы справимся" вошел в обиход миллионов немецких граждан.

"Огромное спасибо, госпожа Меркель" - слоган плаката в ходе предвыборной кампании политической партии Меркель в 2016 году

Фото: Getty Images

Повернуть время вспять

Однако далеко не все оказались довольны политикой открытых дверей в отношении мигрантов - в частности, Меркель пришлось столкнуться с противодействием националистической партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).

Антиисламские марши, начавшиеся в восточных городах - Лейпциге и Дрездене - вскоре распространились по всей территории страны.

Нападения со стороны мигрантов во время Новогодних праздников в Кельне в 2016 году и летние теракты, совершенные исламистами, негативно отразились на популярности канцлера.

Ангела Меркель воздержалась от признания своей вины, однако заявила, что если бы могла повернуть время вспять, то непременно бы сделала это для того, чтобы успеть подготовить Германию к наплыву мигрантов.