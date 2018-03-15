В Беларуси снова подорожало топливо 5 15.03.2018, 10:38

Цены на автозаправочных станциях увеличились на 1 копейку.

C 15 марта в Беларуси подорожало автомобильное топливо. Розничные цены на автозаправочных станциях увеличились на 1 копейку, или в среднем на 0,76 процента. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима», пишет tut.by.

С 15 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составляет 1 рубль 23 копейки, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 31 копейка, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 53 копейки, ДТ — 1 рубль 34 копейки.

Напомним, последний раз цена на топливо изменялась четыре дня назад: бензин подорожал на 1 копейку, дизтопливо — на 2.