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Хакеры взломали неформальный сайт минской милиции

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  • 15.03.2018, 10:45
  • 1,315

На взломанной странице содержится логотип с надписью «Украинские кибервойcка».

Хакеры взломали сайт perehvat.gov.by - неформальный сайт минской милиции.

Взломщики поменяли содержание сайта, разместив на главной странице картинку с изображением белорусского и российского президентов с надписью «Российско-белорусское сотрудничество», сообщает «Радыё Свабода».

На взломанной странице также содержится логотип с надписью «Украинские кибервойcка».

Сайт «Перехват» был создан ГУВД Мингорисполкома для того, чтобы «неравнодушные граждане могли сообщать о противоправных действиях, свидетелями которых они стали».

В основном на сайт присылают сообщения о неправильной парковке и нарушениях правил дорожного движения.

Комментарий в связи со взломом сайта в ГУВД получить пока не удалось.


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