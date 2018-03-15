Хакеры взломали неформальный сайт минской милиции 8 15.03.2018, 10:45

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На взломанной странице содержится логотип с надписью «Украинские кибервойcка».

Хакеры взломали сайт perehvat.gov.by - неформальный сайт минской милиции.

Взломщики поменяли содержание сайта, разместив на главной странице картинку с изображением белорусского и российского президентов с надписью «Российско-белорусское сотрудничество», сообщает «Радыё Свабода».

На взломанной странице также содержится логотип с надписью «Украинские кибервойcка».

Сайт «Перехват» был создан ГУВД Мингорисполкома для того, чтобы «неравнодушные граждане могли сообщать о противоправных действиях, свидетелями которых они стали».

В основном на сайт присылают сообщения о неправильной парковке и нарушениях правил дорожного движения.

Комментарий в связи со взломом сайта в ГУВД получить пока не удалось.