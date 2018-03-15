Башни Кремля переругались и одна из них сошла с ума 2 Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»

15.03.2018, 10:47

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Геннадий Гудков

В английском Солсбери произошли удивительные и необъяснимы с точки зрения разума события.

Похоже, я впервые совершенно перестал понимать Кремль. Это про отравление Скрипаля и его дочери, исполненное таким нарочито демонстративным способом, что о нем точно должен был узнать и ужаснуться весь мир.

Итак, в английском Солсбери произошли удивительные и необъяснимы с точки зрения разума события. Неизвестными был отравлен бывший агент МИ-6 (разведка Великобритании), он же бывший полковник ГРУ Генштаба МО РФ Скрипаль, который после своего разоблачения и суда сперва провел 5,5 лет в СИЗО и колонии РФ за шпионаж (находился, между прочим, все это время в руках российского государства!), затем был обменен на наших агентов разведки, арестованных в США. После состоявшегося обмена полковник поселился в Британии, где тихо-спокойно прожил много лет, а затем вместе с дочерью стал жертвой распыления боевого(!) нервно-паралитического газа «Новичок», производимого ранее в одной (и единственной в мире) советской сверхсекретной лаборатории. К тому же ранее у полковника якобы от рака в 59 лет умерла жена, а также при невыясненных обстоятельствах — сын. При всем том г-н Скрипаль был совершенно неизвестен широкой публике, не давал «антироссийских» интервью, никого не разоблачал и не лез в политику. Никакими иными секретами, кроме сданных МИ-6 еще в 2004-2005 году, и возможностями добывать новые Скрипаль не обладал: после ареста и тюремного заключения он стал «отыгранной картой» или «сбитым летчиком».

Скандальная история с отравлением агента по времени совпала с финишем выборов(пусть даже в кавычках) президента РФ, а также другими обострения для России фактически по всему «фронту»: США только-только ужесточили санкции, включив практически всю российскую должностную элиту в т. наз. «список Кремля». Весь мир, затаив дыхание, пристально наблюдал за развязкой «аргентинского танго с кокаином», в котором лихо закружились российские дипломаты и летчики президентского отряда «Россия», легко доставляющие наркоту чемоданами по всему миру. К тому же еще не затих спортивный допинговый скандал вокруг российского «ордена моченосцев им. В. Мутко», и Запад с трудом пытается прийти в себя после демонстрации Путиным мультиков о русском чудо-оружии, способным превратить в радио-активный пепел любую страну. И вот — новый поворот!

Боевой нервно-паралитический газ распылен в центре Великобритании, при этом пострадало (кроме русского агента и его дочери) еще 36(а вовсе не 10) человек! Подозрения однозначно падают на российское государство, но оно не спешит снизить остроту момента, а гордо и дерзко отвечает: «А не докажете!»

Несколько слов о роли спецслужб в подобных ситуациях: никогда спецслужбы великих держав такими методами и так грубо друг против друга не работали. (Я не беру в расчет акции, проводимые в «третьих странах»). Но даже в случае получения приказа об устранении врага (это -исключительный и не типичный для разведок случай) спецслужбы старались сделать все тихо, незаметно, пытаясь, если была возможность, замаскировать ликвидацию под «бытовуху». Советская разведка также многие годы избегала подобных акций (по крайней мере, на территории стран «основного противника») из-за риска провала, особенно после печально знаменитого скандала с «уколом зонтиком» в 1979 г. Кому и для чего именно сейчас потребовался «сбитый лётчик» Скрипаль — для меня долго оставалось загадкой. Ведь даже если с ним решили свести счеты, причем здесь жена, дети? Спецслужбы так не действуют(не устраняют членов семьи), и даже не обязательно по причине гуманности, а из прагматических соображений: зачем рисковать, оставлять лишние следы и привлекать внимание. Здесь же, в Солсбери — просто публичная казнь с применением (в ограниченном масштабе) оружия массового уничтожения. Кто это сделал и с какой целью?

Я до последнего отказывался верить, что российское государство может деградировать до уровня бессмысленной, позорной и криминальной операции. Предполагал, что Скрипалю могли, например, на свой страх и риск отомстить его бывшие влиятельные коллеги, которым он своей шпионской деятельностью испортил жизнь, бизнес, карьеру, лишил денег и славы. Или это совершила какая-то «отмороженная» экстремистская организация… Ну кто ж еще может так бездарно и безответственно действовать на территории одной из ведущих стран мира?

Но тут ситуацию всем доступно и простыми словами разъяснил 1-ый канал, находящийся под полным контролем Кремля. Его «фронт-мэн» и директор информационного вещания Кирилл Клейменов весьма откровенно на всю страну заявил, что предатели Отечества долго не живут, и о такой участи должны задуматься все враги России. Надо понимать, что этот матерый и прожженный журналист не мог нести «отсебятину», особенно по такому скандальному и болезненному вопросу, как убийство на чужой территории, в организации которого Великобритания (и еще пол-мира) подозревает российское государство. На телевидении, конечно, бывает, что ведущий сгоряча нет-нет да «брякнет» что-то непотребное, но в этом случае реакция следует незамедлительно: как минимум отстранение от эфира, даже увольнение и т.д. Просто представьте: на всю страну г-н Клейменов фактически совершил политический «каминг-аут», подтвердив всеобщие подозрения, что за преступлением в Солсбери может стоять наше государство. Еще раз повторюсь: первый канал — рупор Кремля. Ни шагу в сторону от «генеральной линии». Как вы сами видите, с г-ном Клейменовым пока все в порядке: ни увольнения, ни отстранения телеведущего после своеобразной «явки с повинной» не произошло; более того, от руководства телеканала не последовало ни опровержений, ни извинений. Значит, телеведущий сказал то, что желал и рассчитывал услышать Кремль. После выступления Клейменова всем внимающим перипетиям скандала, увы, стало более-менее ясно, что отравление Скрипаля — это нервно-паралитический «привет» от российского государства всем «предателям» режима, четкий месседж, что кара за измену неизбежна и скрываться от нее бесполезно.

Вслед за этим последовали раздраженное заявление президента России, типа «Вы там у себя разберитесь, а потом поговорим!»; агрессивный пассаж Захаровой «Это все провокация!» и традиционный ответ Лаврова «А где доказательства?» Все это лишь подлило масло в огонь разгорающегося международного скандала. А ведь в случае непричастности России нужно было избрать спокойный, извинительно-примирительный тон, заявить, что, дескать, мы против подобных методов, осуждаем отравителей и готовы Вам помочь всем, чем можем, в объективном расследовании преступления и нахождении истинных виновников злодеяния. А не пытаться с помощью «Раша тудей» убедить мировое сообщество, что применение крайне опасных боевых ОВ на территории чужой страны — дело рук марсиан или, на худой конец, провокация пресловутой украинской СБУ.

Мой мозг отказывается выстроить логику того, что на самом деле произошло в Солсбери, ради каких «высоких целей» могла быть осуществлена подобная «спецоперация», ставящая Россию в положение страны-изгоя. Кто-то хотел подставить Путина? Башни Кремля переругались, одна из них сошла с ума и система «вертикали» пошла в разнос? Но Первый канал уверенно дезавуирует все эти версии. Если российские власти хотели смертью «предателя» напугать будущих «перебежчиков» — напрасный труд, никого это никогда не останавливало: в СССР за шпионаж всегда полагалась смертная казнь, но, начиная с конца 70-х вплоть до краха СССР, число перебежчиков из страны каждый год росло чуть ли не в геометрической прогрессии.

Ответ Великобритании очевиден: высылка дипломатов (такое бывало в истории наших отношений), сокращение экономического сотрудничества, санкции и другие ограничения, типа ареста наших госактивов. Но есть и новые аспекты: принятие британской версии «списка Магницкого», а главное — начало масштабной проверки законности капиталов и активов россиян, живущих в Британии, которое неизбежно последует за традиционным «обменом ударами». Вот тут нам ответить нечем, кроме анекдотичной «бомбежки Воронежа»: только в одном Лондоне, говорят, сегодня проживает более 250 тысяч наших граждан, среди которых очень много известных и уважаемых россиян, включая членов семей самого ближайшего путинского окружения. Вряд ли они обрадуются такому развитию событий. Но, как говорится, «за что боролись, на то и напоролись». «Бомбить Воронеж» будут по-любому, только начинать придется с наших в Лондоне.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»