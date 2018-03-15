Подписант первой Конституции: Беларуси следует отказаться от президентской формы правления 15.03.2018, 10:52

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

24 года назад была принята первая Конституция независимой Беларуси.

15 марта 1994 года была принята первая Конституция независимой Беларуси, подпись под которой поставил тогдашний председатель Верховного Совета Мечислав Гриб. В интервью «Радыё Свабода» он заявил, что нынешняя власть готова нарушать любую, самую идеальную Конституцию, вспоминает, как Лукашенко сразу после избрания президентом называл свои полномочия «царскими», и объясняет, почему после смены власти нужно будет вернуться к Конституции в редакции 1994 года.

Нужно было первые два срока президента избирать парламентом

- Вы как тогдашний председатель Верховного Совета подписали первую Конституцию независимой Беларуси, принятую 15 марта 1994 года. Наиболее жаркие дискуссии тогда развернулись вокруг института президентства, оппозиция БНФ тогда выступала против превращения Беларуси в президентскую республику. Что показал исторический опыт этих лет, как можно оценить институт президентства? Или на тот момент при тогдашнем раскладе политических сил просто не было других вариантов?

- Да, тогда выработались три направления в Верховном Совете. Одни выступали за принятие президентской формы правления, их было большинство. Эту группу возглавлял тогдашний премьер-министр Вячеслав Кебич. Вторая группа, меньшинство, выступало за парламентскую республику. И третья группа ничего не хотела принимать, оставить все как есть.

Много было споров, но в итоге 15 марта председатель счетной комиссии Виктор Гончар доложил, что голосование закончилось и Конституция принята. Конституция была признана демократической, она прошла целый ряд международных экспертиз, Венецианскую комиссию.

Но даже та Конституция, которая была изменена в 1996 году и делалась под нынешнюю власть, - она ​​не выполняется и нарушается. То есть какой текст Конституции ни сделай - при такой власти она будет нарушаться.

Что касается президентства, то в то время обстоятельства были следующие: вся законодательная власть находилась в руках Верховного Совета во главе со Станиславом Шушкевичем, а исполнительная власть и деньги концентрировались в руках Вячеслава Кебича. И это перетягивание каната очень мешало развитию страны. Тем временем вокруг Беларуси в большинстве постсоветских стран создавалась сильная президентская власть.

- Кстати, как раз страны Балтии, которые пошли в направлении Европы, избрали парламентско-президентскую республику, где президент выполняет прежде всего представительские функции. И многие могут теперь оценить, где лучшие результаты - с точки зрения демократии, экономики и прав человека.

- У них тоже изначально были президентско-парламентские формы правления. Но они оказались более осторожные, чем мы. Первый и даже второй срок президентства они сделали через избрание в парламенте. И правильно сделали.

А мы стали думать, что сразу достигли большого уровня демократии. Что все наши люди могут сразу идти голосовать, что люди не ошибуться. И в итоге мы получили то, что и заслужили.

Сегодня я полагаю так, что бросаться в президентскую форму правления было опасно. Надо было принять специальное постановление, чтобы хотя бы первые два срока президента избирать парламентом. Но трудно сказать, что из этого получилось бы. Ведь первым президентом, которого избирал бы парламент, стал бы Кебич. А как бы он себе вел - трудно сказать.

Лукашенко тогда сам сказал - «У меня царские полномочия». Но их ему не хватило

- В 1996 году в результате «референдума», который оппозиция называет государственным переворотом, были приняты поправки в Конституцию, которые увеличивали роль и полномочия главы государства, разрушали разделение властей. То, что произошло в 1996-м, - было логичным следствием того, что было заложено в Конституции 1994 года, или это просто стоит объяснять личными качествами Лукашенко?

- В Конституции в редакции 1994 года президентская власть предусматривалась с довольно сильными функциями, правами и полномочиями. Лукашенко тогда сам сказал - «У меня царские полномочия». Но их ему не хватило. Дело заключалось в том, что между Верховным Советом и исполнительной властью вышло недоразумение. Президент после своего избрания пришел в Верховный Совет и попросил полномочия, чтобы принимать акты, которые бы имели силу закона. Но в Конституции было однозначно записано, что единственным высшим законодательным органом Республики Беларусь является Верховный Совет. Поэтому невозможно дать президенту полномочия принимать законы. Лукашенко обиделся и всеми правдами и неправдами достиг того, что он может принимать декреты и указы. Но один человек не может принимать законы, это неправильно.

После смены власти стоит будет вернуться к Конституции в редакции 1994 года

- Все демократические силы Беларуси согласны в том, что нынешняя Конституция не является демократической, в ней нет разделения властей. Но если в стране произойдет смена власти и придется делать конституционную реформу - то здесь возникают споры. Одни говорят, что нужно вернуться к Конституции 1994 года, другие - что следует принимать совершенно новый основной закон.

- Мое личное мнение такое: если мы будем становиться на демократический путь развития страны, то в начале стоит вернуться к Конституции в редакции 1994 года. А потом вносить туда определенные изменения и дополнения. Возможно, полностью отказаться от президентской формы правления или оставить ее номинально как представительскую функцию.

У нас 60 или более процентов нынешней Конституции - вполне нормальные. Нужно просто изменить главу о президентства и некоторые другие. А остальные - вполне нормальные, они остались в редакции 1994 года. Все права и обязанности есть, но они не выполняются нынешней властью. Можно принять идеальную Конституцию и ее не выполнять.

Поэтому я считаю, что сначала необходимо вернуться к Конституции 1994 года, потом выбрать Верховный Совет, который внесет соответствующие изменения. И никаких референдумов не нужна. Результаты референдума 1996 года отменять не нужно, так как он был недемократический и нелегитимный.

- То есть вы считаете, что возвращение к Конституции 1994 года не приведет к слому законодательной системы, которая существует в стране - ведь многое можно оставить?

- Что-то останется, а что-то отменится. Власть перейдет к парламенту, который будет утверждать правительство, правительство будет держать перед ним отчет. А потом можно будет решать вопрос с президентством. Я считаю, что оно отомрет - мы можем свободно от этого отказаться. В общем, я уверен, что президентство с большими полномочиями в странах постсоветского пространства отомрет. Пожалуй, только за исключением России.