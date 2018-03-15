Фильм «Киборги» показали в Конгрессе США 15.03.2018, 11:12

Режиссер отметил, что что мир является свидетелем рождения новой украинской нации.

14 марта в Конгрессе США показали украинский фильм "Киборги". Об этом сообщает "Укринформ".

Перед показом режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев отметил, что своей работой хотел рассказать, что мир сейчас является свидетелем "рождения новой украинской нации".

"Наша цель – рассказать о том, что там, в Украине, живут такие же люди, которые хотят таких же фундаментальных человеческих ценностей, к которым стремятся люди по всему миру – верховенства права, собственного достоинства, свободы, попытки построить такую страну, где будут мечтать жить наши дети", – рассказал Сеитаблаев.

Продюсер "Киборгов" Иванна Дядюра заявила, что западный зритель сможет увидеть, что события в Украине – "цивилизационный выбор", а не гражданская война, как пытается это показать российская пропаганда.

19 марта фильм покажут в Европарламенте в Брюсселе.