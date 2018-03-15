Игорь Комлик о «деле профсоюзов»: Ищут черную кошку в темной комнате 15.03.2018, 11:17

Игорь Комлик

Допросы активистов независимого профсоюза РЭП продолжаются.

Бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик рассказал сайту palitviazni.info о "деле профсоюзов" и давление на членов организации.

"Складывается впечатление, что кому-то просто нужно усложнить нам жизнь", - говорит Комлик.

-Допросы членов организации продолжаются, - продолжает Игорь Комлик. - По всей стране уже вызвали на «разговоры» около 500 членов нашего профсоюза, и этот круг расширяется. Впрочем, давление проявляется не только в этом.

На прошлой неделе пограничники сняли с поезда заместителя председателя профсоюза РЭП Зинаиду Михнюк и координатора молодежной сети Анну Дусь, которые возвращались из Вильнюса в Минск. Несколько часов досматривали личные вещи, затем отпустили. Теперь стало известно, что в такую же ситуацию попал еще один профсоюзный активист Андрей Стрижак вместе со своей женой.

Мне только не совсем понятно, зачем задерживают. Сначала боялись, чтобы мы не уехали за границу, а теперь, по-видимому, у властей есть желание, чтобы не возвращались. Что-то ищут у людей, но что они собираются найти? Вот в чем вопрос!

- Изъятую технику следователи вам пока не вернули?

- Нет, еще держат у себя. Мол, идет какая-то экспертиза. Честно скажу, что без компьютерной техники нам приходится сложно, так как, например, там находится та же программа "Клиент-банк". И сегодня мы несем из-за этого дополнительные расходы.

- Вызывают ли лично вас на допросы?

- Давно уже не вызывали, последний раз был, когда по нашему делу изменилась следственная группа. И то это был не допрос, а ознакомление с тем, что дело будут вести новые следователи. Те же пока обходятся без наших услуг. По-видимому, все что можно было узнать от нас, узнали предыдущие следователи.

Поэтому сейчас активно "работают" с другими членами профсоюза, чтобы за что-то зацепиться. Как говорят, ищут черную кошку в темной комнате

- Как известно, расследование продлено до 1 июня...

- Да, но у следователей есть возможность и раньше прекратить дело, как это было в ситуации с "делом патриотов". Но ведь никто не знает, по какому сценарию будут развиваться события дальше. Очевидно одно - нам хотят усложнить жизнь.

Напомним, бухгалтер профсоюза РЭП Игорь Комлик содержался под стражей со 2 августа в рамках уголовного дела, возбужденного против него и председателя профсоюза РЭП Геннадия Федыничa по ч.2 ст.243 Уголовного кодекса РБ (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

2 октября Игорь Комлик был освобожден из СИЗО под подписку о невыезде, но расследование идет до сих пор. Расследование дела продлено до 1 мая.