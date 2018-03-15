Виктория Азаренко получила приглашение на турнир в Майами 4 15.03.2018, 11:36

Виктория Азаренко

Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Организаторы турнира в Майами объявили обладателей wild card в сетки турнира.

У женщин приглашения в основную сетку получили экс-первые ракетки мира Серена Уильямс и Виктория Азаренко, 16-летняя Аманда Анисимова, Айла Томлянович, Клэр Лю, Уитни Осигве, Бернарда Пера и Бетани Маттек-Сэндс, пишет «Трибуна».

Ранее сообщалось, что в Майами в тур собирается вернуться чемпионка «Уимблдона»-2013 Марион Бартоли, но ее нет в списке обладательниц wild card.