Леонид Судаленко: День Конституции снова пройдет незаметно 3 15.03.2018, 11:49

Леонид Судаленко

Фото: «Радыё Свабода»

Власти не заинтересованы в том, чтобы люди знали свои права.

15 марта - День Конституции Республики Беларусь. И поскольку этот важный государственный праздник является рабочим днем, он снова будет незамеченным для рядовых граждан. Этому способствует и молчание со стороны власти, которая не упоминает главный закон государства, заявил «Радыё Рацыя» член правозащитного центра «Вясна» Леонид Судаленко:

- Проблема лежит в плоскости, если белорусское руководство, белорусские чиновники не заинтересованы в том, чтобы объяснять простым людям, что это за документ, когда и для чего он принимался, какие основные права и обязанности заложенны в Конституции, в том числе обязанности государства по соблюдению прав граждан, права граждан: на что они имеют право, - заявил правозащитник.

Первая Конституция в независимой Беларуси была принята в 1994 году. Но позже изменена на новый вариант. Из новой редакции Конституции исчезло ограничение выбираться в президенты не более двух раз.