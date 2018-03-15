В Могилеве возмущены запретом пикетов в поддержку РЭПа 2 15.03.2018, 12:15

Активисты требуют от чиновников соблюдать международные нормы.

Члены профсоюза РЭП из Могилева, получив очередной отказ в проведении пикета, собирают подписи за отмену решения горисполкома и требуют от чиновников соблюдать Международный пакт о гражданских и политических правах, пишет praca-by.info.

Активисты профсоюза РЭП по всей Беларуси подали 17 заявок на проведение пикетов в поддержку своей организации - и ни одна заявка не была одобрена. Пока закон "О массовых мероприятиях" позволяет чиновникам запрещать или разрешать людям публично высказывать свое мнение, в Беларуси будет невозможно реализовать свободу собраний - хотя Беларусь взяла на себя такие обязательства, ратифицировав Международный пакт о гражданских и политических правах.

Члены профсоюза РЭП из Могилева и области, получив очередной отказ, решили опротестовать его единственным доступным способом - сбором подписей.

Полный текст обращения:

"Мы, граждане Республики Беларусь, протестуем против постоянных отказов в проведении пикетирования и других массовых мероприятий Могилевским горисполкомом и требуем отменить решение горисполкома от 06.05.2017 г., и в дальнейшем руководствоваться статьей 35 Конституции Республики Беларусь, статьей 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, статьями 4-6 Закона «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» при принятии решений о разрешении проведения массовых мероприятий в Могилеве.

Проявляем солидарность с Белорусским профсоюзом работников радиоэлектронной промышленности, требуем остановить вмешательство во внутренние дела профсоюза, прекратить необоснованные вызовы к следователям в качестве свидетелей членов профсоюза, прекратить уголовное преследование лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика".