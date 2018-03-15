Медсестре вручили повестку: В Борисов, на полигон, в палатку! 8 15.03.2018, 12:28

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Белоруска сначала подумала, что перепутали имя и отчество.

В Вооруженных силах идет проверка. Одно из соединений Борисовского гарнизона готовится к приведению в высшую степень боевой готовности. Для оптимальной демонстрации уровня и возможностей армии нужны 2 тысячи призывников. В Борисов едут все, включая медсестер и айтишников, пишет onliner.by.

— Вся информация на нашем сайте, — прокомментировали столь быструю мобилизацию (повестки вручаются буквально «на завтра») в Министерстве обороны.

Журналисты позвонили в Wargaming. В Twitter пишут о том, что компания получила чуть ли не 10% от всех разосланных повесток.

— Это дело наших сотрудников и военкомата, мы не будем вам ничего рассказывать, — закрылись в танке в отделе кадров.

Сотрудники более сговорчивы:

— Да, в курилке обсуждают, что тот или другой получили повестки. Про 200 не знаем, конечно.

Самой жизнерадостной на этом фоне оказалась 19-летняя медсестра реанимации Юлия. Вчера в ее больницу принесли несколько повесток. Одна из них — по Юлину душу.

— Да! Меня призвали как военнообязанную. Я в шоке! Колледж окончила, полгода успела поработать — и вот. Я вообще никак не рассчитывала на службу в армии. Ну папа у меня когда-то служил. Его за 30 лет никто не тронул, а меня через полгода.

Повестку принесли на работу. Приехал парень. Под подпись. Потом еще с кем-то разговаривала, меня предупредили об уголовной ответственности. Из медсестер больницы я вроде одна, еще одного врача точно призвали.

В военкомат сходила уже. Встретила там всего четырех девушек и около 50 мужчин. Моложе 25 лет вроде никого не было. Женатые, дети.

Я уже не помню, что подписывала что-то о военнообязанных. Да и в больнице людей не хватает, но они же не имеют никакого права меня не пускать?

Приключение? Да какое приключение! Точно не при этих обстоятельствах и погоде. А когда тебе говорят, что чуть ли не завтра уезжать... Конечно, не ожидала и ничего не понимаю. Может, имя-отчество перепутали?

Обещают сборы до 35 дней. В Борисов, на полигон, в палатку! Пока все идет к тому, хотя я и пытаюсь что-то придумать. Может, по росту или весу не подойду или еще какой перебор будет? Я пытаюсь что-то придумать, но пока не выходит, — смеется девушка.