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БЖД показала новые поезда для минского метро

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  • 15.03.2018, 12:36
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Первый поезд запланировали поставить уже в этом году.

В неофициальной группе БЖД в «ВКонтакте» появились изображения поездов «Штадлер» для Минского метрополитена.

Дизайн вагонов выдержан в современном «метро-стиле» с сиденьями вдоль боковых стен и максимально широкими зонами для стоящих пассажиров. Сиденья выгнуты по форме человеческого тела, а размещение поручней позволяет пассажирам любого роста крепко стоять на ногах.

Зона для инвалидных колясок расположена рядом с входом, оборудована стопорной панелью и дополнительными откидными сиденьями. На дверях вагонов расположены кнопки с индикаторами состояния дверей.

Пассажиры смогут свободно переходить из одного вагона в другой внутри состава, а в торце головного вагона появится специальный выход — для эвакуации пассажиров в туннель.

По контракту «Штадлер» поставит метрополитену шесть четырехвагонных и четыре пятивагонных поезда. Первый четырехвагонный поезд запланировали поставить в 2018 году, всю партию — к 2020 году.


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