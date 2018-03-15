На известном рисунке Микеланджело нашли спрятанную карикатуру 15.03.2018, 13:05

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Микеланджело поместил собственный портрет на изображение подруги.

Научная работа об этом опубликована в журнале Clinical Anatomy, кратко о находке сообщает tut.by cо ссылкой на Science Daily.

Портрет Виттории Колонны Микеланджело создал в 1540 году. На нем изображена знаменитая итальянская поэтесса периода Возрождения, которая была близкой подругой художника.

На рисунке можно найти маленькую фигуру человека. Она «стоит» прямо перед животом девушки, между линиями, которые складываются в платье. Карикатура изображает человека, который наклоняется вперед под острым углом — будто сам рисует портрет.

Спрятанный рисунок нашел доктор Дейвис де Кампос из Федерального университета наук о здоровье в Порту-Алегри в Бразилии через несколько веков после того, как портрет был создан.

Де Кампос считает, что карикатура могла быть спрятанной подписью художника. Во времена Микеланджело в работе художников было много ограничений, среди них — запрет подписывать свои картины.

Микеланджело уже прятал автопортреты в своих работах. Считается, что именно свое лицо художник изобразил на содранной коже, которую держит святой Варфоломей на фреске «Страшный суд» в Сикстинской капелле.