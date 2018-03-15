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Москва вышлет британских дипломатов

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  • 15.03.2018, 13:26
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РФ собирается принять зеркальные меры в ответ на действия Лондона.

Россия вышлет британских дипломатов, сообщил глава МИД Сергей Лавров на форуме «Россия – страна возможностей», передает РИА Новости. Накануне Великобритания решила выслать 23 российских дипломата в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.

«Обязательно», — сказал Лавров в ответ на вопрос о готовности Москва выслать британских дипломатов в ответ на действия Великобритании. Он добавил, что это произойдет скоро.

Напомним, 14 марта Тереза Мэй заявила о высылке 23 российских дипломатов, приостановлении контактов на самом высоком уровне и возможной заморозке счетов российских госактивов.

Меры были приняты в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.


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