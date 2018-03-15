Google запретил размещать рекламу криптовалют 1 15.03.2018, 13:51

Ранее об аналогичных мерах заявил «Фейсбук».

Холдинг Alphabet, который управляет поисковиком Google, объявил, что с июня вводит запрет на размещение рекламы криптовалют и связанных с ними услуг и продуктов, например, бинарных опционов, а также рекламы иностранных финансовых рынков, пишет "Настоящее время".

Несколько месяцев назад социальная сеть Facebook также заявила об аналогичном запрете на рекламу криптовалют, посчитав, что такая реклама "обманывает" потребителя.

В своем блоге представители Alphabet объясняют это решение тем, что пытаются создать рекламную "экосистему", которая будет "работать для всех". А она, по их мнению, не предполагает рекламы финансовых продуктов с высоким уровнем риска, которые компания называет "новой угрозой".

Представители Google также сообщили, что сегодня считают одной из основных своих задач "удаление вредоносной или назойливой рекламы". В 2017 году компания посчитала некорректными, "обманывающими" или вредоносными 3,2 млрд рекламных объявлений в Сети. Это почти вдвое больше, чем 1,7 млрд объявлений, которые Google счел такими в 2016 году. Такими объявлениями Google, в частности, считает ссылки, которые ведут на сайты с вирусами (таких компания насчитала 79 млн штук).

Что касается "обманывающего контента", то Google уже блокировал около 7 тыс. аккаунтов, которые занимались, по мнению компанию, размещением такой рекламы, и блокировал свыше 12 тыс. веб-сайтов, которые копипастили информацию, размещенную другими пользователями.

Bloomberg считает, что вводимые ограничения не окажут существенного влияния на рекламные доходы поисковика, которые за 2017 год выросли на 20% по сравнению с 2016 годом, до $95,4 млрд.