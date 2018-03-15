В ООН зарегистрировали еще одну «тунеядскую» жалобу 1 15.03.2018, 13:59

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Это уже третья жалоба, принятая к рассмотрению на международном уровне.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (КПЧ ООН) приняло к рассмотрению жалобу жителя райцентра Чечерск Гомельского региона Артема Ковалева о лишении его свободы на 10 суток за участие в мирной акции протеста прошлого года, пишет «Гомельская Весна».

Сейчас белорусскому правительству придется искать ответ на вопрос, почему за участие в уличном шествии и демонстрации против декрета о «тунеядцах» власть преследует своих оппонентов административными арестами.

В жалобе, зарегистрированной в КПЧ ООН 2 марта за №3130/2018 активист рассказывает, как 19 февраля прошлого года не смог усидеть дома, приехал в Гомель, что бы вместе с другими (около трех тысяч человек) принять участие в уличном шествии и митинге, прошедшем на центральной площади Ленина. Во время мирного собрания, - отмечает он, участники протестовали против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», после чего мирно разошлись.

«Ни у кого нет сомнений, что протестная акция прошла мирно. Тем не менее, меня, равно как и других активных участников впоследствии вызвали в милицию, обвинили в нарушении установленного порядка проведения массового мероприятия. 10-ти суточный арест я отбывал в местном РОВД с 23-го марта по 3-е апреля прошлого года», - поделился воспоминаниями Артем Ковалев.

Правозащитник Леонид Судаленко подчеркнул, что случайно узнал о "провинциальном" узнике совести, организовал ему в камеру адвоката, а потом помог обжаловать неправомерный арест в белорусских судах и подать индивидуальную жалобу в Комитет ООН по правaм человека.

"За участие в весенних акциях протестов 2017 года гомельские активисты отсидели в ИВС более 60 суток, выплачивали крупные административные штрафы. Практически все они воспользовались правом на подачу индивидуальных жалоб в КПЧ ООН. Он подчеркнул, что это уже третья, так называемая «тунеядская» жалоба, принятая к рассмотрению на международном уровне, всего из гомельского региона было подано 18 таких жалоб", - подчеркнул правозащитник.

Напомним, 23 марта 2017 года накануне Дня Воли судья суда Чечерского района Гомельской области Петр Цыганок отправил Артема Ковалева за решетку на 10 суток. По мнению судьи, уличное шествие и митинг в Гомеле, во время которых молодой человек нес бело-красно-белый флаг, являлись незаконными. К аналогичным выводам по результату рассмотрения кассационной жалобы пришел и областной судья Анатолий Сотников, фактически оставив без рассмотрения претензии арестанта о нарушении его прав на выражение мнения и мирное собрание.