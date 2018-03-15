Создатели «Игры престолов» обещают фанатам яркий финал 15.03.2018, 14:34

Фанаты фэнтезийной саги ждут финала сериала.

Недавно руководство канала HBO прокомментировало будущий финал "Игры престолов". По словам создателей, в концовке сериала ожидается гибель героев, пишет segodnya.ua.

"Это был действительно мощный момент в нашей жизни и карьере", – высказалась о читке сценария старший вице-президент Франческа Орси.

Она также отметила, что до официальной читки сценария его никто из актеров не видел. А во время прочтения они один за другим начали "погибать". В итоге, по ее словам, финальному сценарию аплодировали стоя в течение 15 минут.