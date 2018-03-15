Британия создаст свой «кремлевский список» 15.03.2018, 14:36

Фото: AFP 2018 / KIRSTY WIGGLESWORTH

Борис Джонсон заявил, что новые санкции затронут приближенных Путина.

Санкции Великобритании в ответ на отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть приближенных президента России Владимира Путина, замеченных в коррупции. Об этом в эфире телеканала Би-би-си заявил британский министр иностранных дел Борис Джонсон, сообщает "Рaдио Свобода".

По словам главы дипломатии Соединенного Королевства, Национальное агентство по борьбе с преступностью рассматривает большое количество потенциальных фигурантов черного списка. Он отметил, что речь идет о коррупционерах, обязанных своим положением Путину и разбогатевших благодаря связям с ним. Эти люди будут находиться под особым вниманием британской полиции.

Ранее ввести санкции против приближенных Путина призвала кандидат в президенты России Ксения Собчак. По ее мнению, в черный список должны также попасть крупные госкорпорации, включая "Роснефть" и "Газпром". В штабе Собчак утверждают, что высылка российских дипломатов из Великобритании – неэффективная мера.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов. На экстренном заседании Совета Безопасности ООН британский представитель заявил, что Россия нарушила Конвенцию о запрещении химоружия. Утверждается, что Скрипаль был отравлен веществом "Новичок", производство которого – крайне сложный процесс. По версии британцев, химикат не может быть получен кустарным путем.