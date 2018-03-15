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Видеофакт: Льдина едва не снесла понтонный мост на Припяти

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  • 15.03.2018, 14:43
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Очевидцы утверждают, что мост все же оторвался от берега и поплыл.

Очередная чрезвычайная ситуация возникла у наплавного моста на Припяти в районе Житковичей. Вчера вечером инженер понтонно-мостовой службы МЧС заметил огромную льдину, которая медленно плыла к переправе. Был объявлен сбор, спасать мост прибыли работники Республиканского отряда спецназначения МЧС, пишет onliner.by.

По данным спасателей, льдина имела ширину 200 метров и длину 700. Были приведены в готовность два катера и ледокол. Их расставили у берегов с двух сторон, чтобы удерживать понтоны. На мост загнали экскаваторы, движение транспорта по нему перекрыли.

В 18:45 началось активное движение льда. Льдины раскалывали для пропуска через понтон. В 20:30 работы были завершены. Движение транспорта возобновлено.

Очевидцы говорят, что на правой стороне понтоны были все же оторваны массой льда от берега и пост поплыл по течению, но был остановлен.


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