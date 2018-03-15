Только бойкот! 1 Александр Скобов

15.03.2018, 14:46

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Что можно сказать о цирковом шоу – так называемых «дебатах» так называемых «кандидатов»?

Прежде всего: совершенно неприлично вели себя все артисты, кроме одного – Явлинского. При всем моем нынешнем резко негативном отношении к Явлинскому, должен признать, что вчера он вел себя прилично. Он один не перебивал оппонентов. И даже выдавил из себя осуждение коллективной травли Ксении Собчак. Было видно, как ему не хотелось заступаться за Ксению Собчак (внутривидовая политическая неприязнь у нас всегда самая сильная). Тем не менее превозмог себя. Я не забыл совершенно неприличные высказывания Явлинского об Алексее Навальном. Но вчера он вел себя достойно.

Теперь по Ксении Собчак. Либо ты стоически терпишь издевательства шпаны, демонстрируя всем, что ты сам не такой (что делал Явлинский), либо отвечаешь тем же по принципу «я тоже так могу». Например, так же перебиваешь оппонентов. Но тогда не плачь, что в плане перебиваний шпана оказалась сильнее и тебя побила. В данном случае никакого снисхождения к Ксении Собчак быть не может, в этом прав Максим Шевченко.

Теперь по сути так называемых «дебатов». В них участвовали пять оголтелых, пещерных великодержавных шовинистов, представлявших различные оттенки русского фашизма. Они дружно травили двух «цивилизованных, просвещенных имперцев с человеческим лицом» – Собчак и Явлинского. Эти двое неубедительны не потому, что они интеллигентнее наезжающей на них шпаны, а потому, что не могут прямо ответить: война с Западом развязана Россией и ведется ради несправедливых целей. И именно поэтому она должна быть прекращена, а не потому, что нам экономически не под силу ее вести.

Это собственное имперство мешает нашим либералам на вопли Жириновского «Чей Крым?» сходу ответить: «Крым – украинский. Сегодня – украинский». А уж потом излагать свои либерально-имперские планы, как исхитриться и украденное за собой оставить, и чтобы прилично это оформить. Через всякие международные конференции, экзотические референдумы и «отступные». Вот поэтому «либералы-государственники» и не могут противостоять фашистам. Те просто более последовательны.

Политические плюсы от участия либералов в клоунаде с «выборами» и «дебатами» ничтожны. Но может ли подлинно антиимпериалистическая оппозиция (да-да, те самые «пораженцы» по Ленину) из тактических соображений поддержать невнятных «либеральных имперцев» против имперцев совсем уж фашизоидных? После голосования 18 марта – возможно. Будет зависеть от ситуации и их поведения. Но только после. А сейчас – только бойкот.

Александр Скобов, «Фейсбук»