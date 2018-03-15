Максим Сушко: Хочется попасть в НХЛ как можно скорее 15.03.2018, 14:57

Максим Сушко

В марте нынешнего года белорусский хоккеист подписал контракт новичка с «Филадельфией».

Нападающий «Оуэн Саунд Аттак» Максим Сушко рассказал о желании попасть в НХЛ, пишет «Трибуна».

— Сейчас вы проводите отличный сезон, уже статистически побив лучший результат (с 2011 года) для белорусских игроков, выступавших в канадских лигах. В чем секрет такой яркой игры?

— Соглашусь, что сезон складывается неплохо, но все равно есть чему учиться, и я стараюсь улучшать свою игру каждый день. Нет предела совершенству, и важно всегда об этом помнить. Секрет прогресса? Тренер стал чаще мне доверять. Я провожу больше времени на льду, следовательно, есть возможности себя проявить.

— На драфте НХЛ 2017 года вас выбрала «Филадельфия». Это один из ваших самых памятных дней спортивной карьеры или же нет?

— Определенно самый! Данные эмоции нельзя описать словами. Это чувство удовлетворения, что все твои старания не прошли даром. Помню практически каждую деталь того мероприятия.

— Конечно, хочется попасть туда как можно скорее. Но в то же время я прекрасно понимаю, что есть еще много аспектов, которые мне необходимо улучшить. Главное, продолжать усердно трудиться и не опускать руки. Я очень мотивирован для всего этого.

— Каковы ваши цели на оставшуюся часть сезона?

— Скоро начинается его самая интересная часть — плей-офф. Хочется пройти с клубом как можно дальше. Однако если мы вылетим рано, то надеюсь поехать на чемпионат мира в составе национальной дружины. Был бы счастлив проверить свои силы в матчах против лучших хоккеистов мира и помочь команде в выполнении задач, – сказал Сушко.

Напомним, в марте нынешнего года Максим Сушко подписал контракт новичка с «Филадельфией».