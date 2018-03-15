Назван владелец рассыпавшихся золотых слитков в Якутии 15.03.2018, 15:05

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Собственник заявил, что это не совсем золото.

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту инцидента с самолетом Ан-12, рассыпавшим слитки по взлетно-посадочной полосе аэропорта Якутска. Об этом говорится в сообщении в официальном Telegram-канале ведомства, сообщает РБК.

«При наборе высоты произошло повреждение створки грузового люка из-за смещения груза — концентрата, содержащего драгоценный металл, в слитках весом около 9,3 т, принадлежащего Чукотской горно-геологической компании», — сообщили в Следственном комитете.

Согласно данным ведомства, у самолета Ан-12 авиакомпании «Нимбус», выполнявшего рейс по маршруту Якутск — Красноярск — рудник Купол, при наборе высоты были повреждены створки грузового люка из-за смещения груза. Самолет, по данным ведомства, вез принадлежащий Чукотской горно-геологической компании и содержащий золото концентрат в слитках общим весом около 9,3 т.

В результате аварии часть груза рассыпалась по взлетно-посадочной полосе, а створка грузового люка упала на территорию авторынка. Сам же самолет благополучно приземлился в аэропорту Маган (Якутск).

По предварительной версии, причиной происшествия стала неправильная фиксация груза. «По инциденту с самолетом Ан-12 в Якутске проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

Руководитель департамента по информационной политике администрации главы и правительства Якутии Роман Мандзяк заявил РБК, что, по предварительным данным, самолет вез груз для Красноярского аффинажного завода.

«Самолет летел из Чукотки с посадкой в Якутске на дозаправку, летел в Красноярск. По имеющейся информации, перевозили ценный металл. Часть груза при открытии створки выпала на взлетную полосу. Насколько я понимаю, в Красноярске у нас аффинажный завод, видимо, туда груз везли. Пока расследование будет идти», — пояснил он.

По словам Мандзяка, аэропорт Якутск в обслуживании самолета участия не принимал. «Обслуживание проводилось силами экипажа, у них свои техники работали. Жертв нет», — добавил он.

Месторождение Купол разрабатывает Чукотская горно-геологическая компания — «дочка» канадской Kinross. Глава московского представительства компании Станислав Бородюк сообщил «Интерфаксу», что в самолете были слитки Доре — сплав золота и серебра, они перевозились с рудника. «На борту находились семь членов экипажа и два представителя компании, никто из них не пострадал», — добавил он. По словам Бородюка, груз уже собран.

О происшествии с самолетом Ан-12 в аэропорту Якутска стало известно утром 15 марта. Как сообщило издание YakutiaMedia со ссылкой на очевидцев, после взлета самолета на взлетно-посадочной полосе оказались часть груза — «золото, бриллианты и платина». На официальном сайте воздушной гавани появилось сообщение о том, что у взлетевшего самолета Ан-12 воздушным потоком сорвало створку грузового люка, однако о потере части груза не сообщалось.