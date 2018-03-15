Мингорисполком хочет поднять единый налог на ИП 5 15.03.2018, 15:15

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Cтавки могут вырасти на 7,4%.

Мингорисполком собирается поднять ставки единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Они могут вырасти на 7,4%, пишет сайт «Белорусы и рынок».

Увеличение ставок единого налога мотивируется указом президента «О налогообложении», который он подписал 25 января этого года. Указом увеличены ставки единого налога. Теперь Минские городские власти хотят привести их в соответствие с указом.

Так ставки единого налога для ИП по виду деятельности розничная торговля увеличатся со 46-439 рулей в месяц до 51-470 рублей в месяц, общественное питание со 142 до 152 рублей. Ставки единого налога для отдельных торговых центров будут выше на 10-30 рублей в зависимости от вида деятельности.

Ставка единого налога для тех, кто занимается обслуживанием и ремонтом автомобилей вырастет на 14 рублей до 215 рублей в месяц, производством мебели – на 13 рублей до 207 рублей. ИП-фотографы будут платить на 7 рублей больше, или 110 рублей, занимающиеся видеосъемкой – на 8 рублей больше или 126 рублей. Парикмахерам придется ежемесячно отдавать на 6 рублей больше, или 99 рублей.

Налог для ИП-таксистов вырасте на 11 рублей до 171 рубля. С уборщиков будут брать на четыре рубля больше или 62 рубля. Ставку налога для репетиторов поднимаются на 2 рубля до 36 рублей. Полностью с проектом можно ознакомиться по ссылке.

Ожидается, что в результате повышения ставок и роста числа ИП и физлиц, ведущих деятельность по заявительному принципу, поступления в бюджет столицы вырастут на 1,8 млн. рублей до 26 млн.