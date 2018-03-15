Рада уволила Гонтареву с должности главы Нацбанка Украины 2 15.03.2018, 15:14

Валерия Гонтарева

За увольнение проголосовали 342 нардепа Верховной Рады Украины.

Верховная Рада в ходе утреннего заседания уволила Валерию Гонтареву с должности главы Национального банка Украины (НБУ), передает корреспондент интернет-издания "Гордон".

За проект постановления №7500 проголосовали 342 нардепа, "против" – один.

В ходе заседания Гонтарева отчиталась перед парламентом. Она заявила, что считает свою миссию в НБУ полностью выполненной.

По словам Гонтаревой, за время ее руководства Национальным банком удалось обеспечить макрофинансовую стабильность, очистить банковскую систему от неплатежеспособных банков и полностью трансформировать сам Нацбанк.

Гонтарева была главой Нацбанка с июня 2014 года. 10 апреля 2017 года она официально заявила об уходе в отставку с поста главы НБУ с 10 мая, после чего находилась в неоплачиваемом отпуске.