Глава МИД КНДР отправился с визитом в Швецию 15.03.2018, 15:17

Стокгольм хочет помочь встретиться Трампу с Ким Чен Ыном.

Министр иностранных дел Северной Кореи прилетел 15 марта в Пекин по пути в Стокгольм, который может сыграть ключевую роль в проведении исторической встречи между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

Об этом сообщает AFP.

Посольство Швеции в Пхеньяне представляет также американские, канадские и австралийские дипломатические интересы в Северной Корее.

Глава МИД Китая подтвердил, что Ри Ен Хо, министр иностранных дел Северной Кореи, находится с транзитом в китайской столице на своем пути в Швецию, однако не предоставил дополнительной информации.

В Швеции уже подтвердили, что министр иностранных дел страны Маргот Вальстрём встретится с Ри Ен Хо в четверг и пятницу (15-16 марта).

Сообщается, что Ри Ен Хо в поездке сопровождает Чхве Кан Иль, заместитель руководителя главного управления по вопросам Северной Америки в МИД КНДР.

"Мы не можем исключить возможность контакта между КНДР и США во время поездки Ри в Швецию", - сообщил в Пекине источник агентству Южной Кореи Yonhap.

Напомним, премьер-министр Швеции Стефан Лёвен заявил, что его страна готова провести историческую встречу между президентом США Дональдом Трампом и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном.

Как известно, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.