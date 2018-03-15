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На «стене Щеткиной» появился призыв «Свободу Святославу Барановичу!»

  • 15.03.2018, 15:20
Фото: Еврорадио

Новое социальное граффити появилась на знаменитой «стене Щеткиной» в Минске.

Оно призывает: "Свободу Святославу Барановичу!". Также содержится изображение сельскохозяйственной бороны и надпись "Барані сваё!", передает «Еврорадио».

На днях Святослав Баранович был осужден на три года лишения свободы за «насилие в отношении сотрудника милиции». Год назад он защищал анархистов, которых после "Марша нетунеядцев" задерживали милиционеры в штатском.


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