80 или 35: cколько будет стоить «шенген» для белорусов и от чего это зависит 15.03.2018, 15:29

Подорожание виз может и не коснуться Беларуси.

Вчерашняя новость про предложение Еврокомиссии повысить стоимость визового сбора для получения «шенгена» с 60 до 80 евро тронула души многих белорусов. В официальном релизе говорится, что мера предполагает более простые, гибкие и ускоренные процедуры, которые будут отвечать интересам путешественников. Среди возможных изменений значится и подорожание визы. Правда, Беларуси это может не коснуться, пишет onliner.by.

Несколько важных моментов из официального заявление Еврокомиссии. Планы следующие.

Заблаговременное планирование: путешественники смогут подавать заявление на визу за 6 месяцев до планируемой поездки вместо нынешних трех месяцев.

Электронная анкета: лица, обращающиеся за визой, смогут заполнять и подписывать заявления в электронном виде.

Ускоренное принятие решений: срок сократится с 15 до 10 дней.

К слову, цифровая виза — одна из самых обсуждаемых тем. До конца 2018 года Европейская комиссия запустит предварительное исследование и начнет обсуждение с Европарламентом и странами-членами вопроса, как перевести процедуру подачи заявления на визу в цифровую форму.

Журналисты обратились в белорусское представительство ЕС, чтобы задать самые душещипательные вопросы.

— Предложение поступило от Европейской комиссии. Возможные изменения будет обсуждаться в Европейском парламенте и Совете ЕС. Чтобы правила были приняты на законодательном уровне, с ними должны согласиться оба института — и Европейский парламент, и Совет ЕС. Пока предложение не будет принято Европейским парламентом и Советом Европейского союза и не вступит в силу, белорусы продолжат платить 60 евро.

Возможное увеличение визового сбора никак не затронет третьи страны, которые достигли соглашения об упрощении визового режима с ЕС. Оно среди прочего устанавливает более низкие визовые сборы. К примеру, азербайджанцы, армяне и россияне уже платят за «шенген» 35 евро.

Это значит, что в случае подписания такого же соглашения между ЕС и Беларусью визовый сбор составит 35 евро.

— В 2011 году Европейская комиссия получила мандат на переговоры о соглашении об упрощении визового режима с Республикой Беларусь, которое устанавливает плату за визу в размере 35 евро. На четвертом раунде переговоров, состоявшемся в Минске (июнь 2017 года), был достигнут значительный прогресс в проработке соглашения о реадмиссии между ЕС и Беларусью. Что касается соглашения об упрощении визового режима, осталось еще несколько вопросов, которые необходимо согласовать. Оба соглашения — соглашение о реадмиссии и соглашение об упрощении визового режима — вступят в силу одновременно. Ожидается, что следующий раунд переговоров будет созван в Минске в ближайшие месяцы, — заявили в представительстве Европейского союза в Беларуси.