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Видеохит: В Индии экскаватор вытянул из ямы слона

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  • 15.03.2018, 15:41

Жители индийской деревни пришли на помощь животному.

В Индии экскаватор помог спасти слоненка, который увяз в трясине, сообщает korrespondent.net.

Так, жители деревни Мадихали обнаружили обессиленного слоненка. Он несколько часов пытался выбраться из грязи, но ничего не добился.

На следующий день власти подогнали к болоту экскаватор. Он вырыл траншею, по которой проще вылезти из грязи, и аккуратно подтолкнул слоненка ковшом. Оказавшись на воле, слоненок попытался атаковать технику, вынудив спасателей бежать.


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