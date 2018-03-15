Словакия выдаст Италии героя статьи убитого журналиста 15.03.2018, 15:58

Антонино Вадалу

В Италии Антонино Вадалу подозревают в торговле наркотиками.

Словакия выдаст Италии итальянского предпринимателя Антонино Вадалу, который фигурировал в расследовании убитого журналиста Яна Куцяка.

Как сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на издание Pluska, такое решение принял в четверг суд в словацком городе Кошице.

Полиция задержала Вадалу во вторник после выдачи итальянским судом ордера на его арест. Суд в Кошице решил взять итальянца под предварительное заключение.

В Италии Вадалу подозревают в торговле наркотиками. Итальянец является фигурантом расследования убитого словацкого журналиста Яна Куцяка.

Куцяк расследовал случаи мошенничества с деньгами европейских фондов и возможную причастность к этому итальянского мафиозного клана "Ндрангета", с которым, как считается, связан Антонино Вадала.

Напомним, десятки тысяч словаков вышли на улицы городов страны и за рубежом из-за убийства журналиста-расследователя Яна Куцяка. Протестующие пришли также под здания парламента и правительства и требовали отставки премьера Роберта Фицо.

На фоне роста протестов против правительства Фицо после убийства журналиста президент Словакии призвал к изменениям в правительстве или внеочередным выборам, чтобы разрешить «серьезный политический кризис».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.