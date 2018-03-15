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Министр обороны Британии: России следует отойти в сторону и заткнуться

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  • 15.03.2018, 16:42
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Гэвин Уильямсон
ФОто: EPA

Кремль окончательно порывает с международными правилами.

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон во время пресс-конференции предложил Москве отказаться от ответа на высылку российских дипломатов из Лондона. Трансляцию его выступления вел BBC.

«Мы посмотрим, каким будет ответ России. То, что Россия сделала в Солсбери, безусловно, жестоко и возмутительно. Мы на это ответили. Если честно, России следует отойти в сторону и заткнуться», — сказал Уильямсон. Он добавил, что, если Москва ответит на высылку дипломатов, Лондон примет это во внимание. «Было бы неправильным заранее осуждать их ответ», — заключил министр.

По мнению Уильямсона, Кремль порывает с международными правилами, «используя свои растущие гибридные возможности для влияния на страны во всем мире». «Скажем прямо, наши отношения не на лучшем уровне <...>, [они] исключительно, исключительно холодны сейчас», — подчеркнул он.

На пресс-конференции британский министр объявил, что правительство намеревается потратить £50 млн на новый центр защиты от химического оружия при лаборатории Минобороны, занимавшейся определением вещества, которым был отравлен экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль.

Накануне, 14 марта, британский премьер Тереза Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов, которых назвала «незарегистрированными сотрудниками разведки». Лондон также приостановил правительственные контакты на высшем уровне и не будет направлять правительственные делегации и представителей королевского дома Виндзоров на чемпионат мира по футболу в России.


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