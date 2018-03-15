Как в Бресте и Светлогорске борются против вредных заводов 15.03.2018, 16:59

Белорусы отстаивают право на благоприятную окружающую среду.

В конце 2017 года в Беларуси начали набирать обороты два экологических конфликта, сообщает правозащитный центр «Весна».

В Бресте и Светлогорске местное население начало активно выступать против аккумуляторного завода и завода беленой целлюлозы соответственно. Причина - опасность, которую таят в себе их выбросы в воздух.

Неравнодушные люди добиваются встреч с властями, собирают подписи, выходят на митинги, массово поддерживают журналистов и блоггеров, которых судят за распространение информации об акциях протеста. Журналисты попросили правозащитников Елену Маслюкову из Светлогорска и Владимира Величкина из Бреста рассказать о текущей ситуации вокруг строительства этих заводов, а также о том, как местные жители, далекие от политики, приходят к осознанию своих прав.

"Во время угрозы безопасности своих близких люди понимают, что за права человека надо бороться". Светлогорск против завода беленой целлюлозы

История со строительством завода беленой целлюлозы в Светлогорске началась еще в 2012 году, когда власти абсолютно тайно провели общественные слушания в своем кругу, все записать и начать строительство. Но утаить информацию не удалось, и она очень быстро распространилась по небольшому городу. И понятно, что люди, которые неравнодушно относятся к состоянию окружающей среды, пришли на то собрание, которое власти так старательно скрывали от общества. С того момента началось противостояние между строителями завода и местным населением.

Елена Маслюкова

Фото - ПЦ "Весна"

Несмотря на настроение граждан, сбор подписей против завода, его начали строить. Работа должна была закончиться в 2015 году, однако уже начался 2018 год, но до логического завершения ничего не доведено. Более того, когда в ноябре прошлого года начались пуско-наладочные работы, в воздухе появились плохие запахи. Администрация завода говорили, что ничего плохого они собой не представляют. Однако когда люди начали плохо себя чувствовать, что безусловно влияло на их физическое состояние, это их сильно забеспокоило.

"Согласно Конституции и природоохранному законодательству, человек имеет право на чистую окружающую среду, на комфортные условия жизни. И логично, что люди начали спрашивать, как этому противостоять. И наша экологическая группа очень активно делала запроса во все возможные инстанции, чтобы узнать о происхождении запахов. И наконец, во время организованного общего собрания, где присутствовали администрации города, завода и простые граждане, директор завода признал, что газы (меркаптаны), которые выбрасываются в воздух, очень опасны для человека", - рассказывает правозащитник, активистка инициативной группы по контролю за строительством завода Елена Маслюкова.

С конца декабря прошлого года жители деревни Якимова Слобода, которая находится в непосредственной близости к заводу, начали выходить на митинги, чтобы выразить свой протест против опасного строительства. То, что люди перестали бояться, Елена Маслюкова объясняет тем, что именно во время угрозы собственной безопасности и безопасности своих близких люди начинает осмысливать суть прав человека и того, что часто за них надо бороться.

"Ситуация с правами человека из Беларуси, если говорить честно, интересует далеко не всех, если это касается именно политических прав. Люди относятся к этому спокойно. Но если проблема касается социальных или экологических прав, когда они начинают чувствовать опасность для своей жизни, для жизни своих родных, детей, внуков, то тогда они начинают серьезно беспокоиться.

На данный момент на светлогорском заводе беленой целлюлозы работа временно приостановлена. По поводу существующей проблемы местные активисты обратились в Генеральную прокуратуру и Министерство природы и окружающей среды, также они планируют направить обращение в Следственный комитет, чтобы привлечь к ответственности лиц, нарушивших законодательство.

"Выходят люди, которым есть что терять". Брестчане против аккумуляторного завода

Одновременно со Светлогорском экологические споры развернулись и в Бресте. Когда в начале этого года большая часть жителей Бреста и близлежащих деревень узнала, что у города началось строительство аккумуляторного завода, на котором ежедневно будет плавиться по несколько тонн свинца, это очень возмутило их. Ситуация усугубилась тем, что, как и в Светлогорске, власти долгое время замалчивали факт строительства. К тому же оказалось, что общественные обсуждения, на которых местные жители могли бы выразить свое несогласие, уже якобы прошли еще в конце 2016 года. Предсказуемо, что "замечаний и предложений" от общественности тогда не поступило. Такое явное игнорирование мнений местных жителей сильно их разозлило, и тогда люди начали активно действовать.

Владимир Величкин

Фото - "Радио Рация"

Правозащитник Владимир Величкин, который пристально отслеживает ситуацию вокруг завода, отмечает, что такой сильной консолидации неравнодушных граждан он до этого времени не помнил.

"Особенность того, что сейчас происходит, - это задействование очень широкого круга людей. То есть обычные граждане, которые хотят иметь здоровую окружающую среду, предлагают сделать нечто, что им по силам. Например, кто-то печатает специальные наклейки на авто, кто-то собирает подписи, кто-то пишет жалобы, обращения, кто-то обращается к депутатам, организует с ними встречи и т.д. И самое интересное, что нет общего центра во всем этом процессе. Ведь раньше, когда возникало какое-то недовольство, власти наказывали лидеров, и тем самым душили все протестные настроения на корню. А теперь они не знают, за что и за кого хвататься. Ну только что кроме независимых журналистов и блогеров, активность которых им очень не нравится".

По словам Владимира Величкина, ситуация с борьбой за свои экологические права очень похожа на светлогорскую. Здесь также против строительства завода в большинстве своем выступили люди, которые раньше не имели никакого отношения к политике. В первую очередь они отстаивают свои права и права своих детей на здоровую окружающую среду.

"Я хотел бы обратить внимание на то, что самые активные люди, которые выступают против завода, это те граждане, которым есть что терять. Это представители мелкого бизнеса, либо просто люди с высокими доходами, которые могут обеспечить свои семьи и могут взять на себя ответственность, чтобы бороться за окружающую среду", - добавляет правозащитник.

Тем временем брестчане продолжают ненасильственное сопротивление. Они решили каждое воскресенье выходить на центральную площадь города, где обсуждают текущее положение дел и продолжают собирать подписи против строительства завода. Одновременно в городе происходят суды по искам против строителей. Так, 12 марта в Брестском областном суде рассматривался иск общественного объединения "Экодом" с требованием приостановить строительство завода. В результате он не был удовлетворен. Однако уже скоро пройдет новое заседание в суде Московского района относительно ситуации вокруг вредного строительства.