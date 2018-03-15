Названы лучшие города мира для миллениалов 15.03.2018, 17:00

Всего же в список вошли 110 городов.

Аналитики из немецкой компании Nestpick решили выяснить, где лучше всего живется и работается миллениалам. Оказалось, в Берлине. Всего же в список вошли 110 городов. Минска и Киева там нет, зато сразу пять городов Канады, пишет сайт 34travel.me.

Напомним, что миллениалами считаются ребята, которые родились после 1981 года и взрослели на фоне бешеного развития цифровых технологий. Их еще называют поколением Y. Так вот, чтобы отыскать для миллениалов лучшие города на планете, специалисты учли 17 критериев, среди которых – уровень развития бизнеса, уровень занятости, доступность базовых жизненных благ, скорость интернета и фестивальная активность.

Берлин особо отличился по части культурной жизни (10.0) и легкости запустить стартап (9.0). На втором месте расположился Монреаль, заслуживший 9.9 баллов за толерантность к мигрантам, на третьем – Лондон, у которого твердая 10.0 за университетское образование.

Десятка лучших городов для миллениалов выглядит так:

1. Берлин.

2. Монреаль.

3. Лондон.

4. Амстердам.

5. Торонто.

6. Ванкувер.

7. Барселона.

8. Нью-Йорк.

9. Кельн.

10. Манчестер.