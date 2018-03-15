Названы лучшие города мира для миллениалов
- 15.03.2018, 17:00
Всего же в список вошли 110 городов.
Аналитики из немецкой компании Nestpick решили выяснить, где лучше всего живется и работается миллениалам. Оказалось, в Берлине. Всего же в список вошли 110 городов. Минска и Киева там нет, зато сразу пять городов Канады, пишет сайт 34travel.me.
Напомним, что миллениалами считаются ребята, которые родились после 1981 года и взрослели на фоне бешеного развития цифровых технологий. Их еще называют поколением Y. Так вот, чтобы отыскать для миллениалов лучшие города на планете, специалисты учли 17 критериев, среди которых – уровень развития бизнеса, уровень занятости, доступность базовых жизненных благ, скорость интернета и фестивальная активность.
Берлин особо отличился по части культурной жизни (10.0) и легкости запустить стартап (9.0). На втором месте расположился Монреаль, заслуживший 9.9 баллов за толерантность к мигрантам, на третьем – Лондон, у которого твердая 10.0 за университетское образование.
Десятка лучших городов для миллениалов выглядит так:
1. Берлин.
2. Монреаль.
3. Лондон.
4. Амстердам.
5. Торонто.
6. Ванкувер.
7. Барселона.
8. Нью-Йорк.
9. Кельн.
10. Манчестер.