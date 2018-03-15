В Беларуси действовал нелегальный филиал украинского университета 15.03.2018, 17:05

За четыре года учебы нужно было заплатить 600 долларов.

В Беларуси действовал нелегальный филиал украинского университета. Его деятельность прекратила финансовая милиция. Как информирует пресс-служба Комитета госконтроля, организаторы — граждане Беларуси предлагали в Минске платное обучение программированию. За четыре года учебы нужно было заплатить 600 долларов (деньги организаторы тратили на свои нужды). Выпускникам обещали "дипломы о высшем образовании украинского образца". При этом филиал в нашей стране не был зарегистрирован.

Всего на заочную форму обучения в украинском университете было набрано 34 человек. Занятия проходили в арендованных помещениях, их проводили преподаватели различных вузов. Известно, что один из организаторов ранее являлся младшим научным сотрудником научно-исследовательской лаборатории одного из факультетов БГУ. Уголовное дело возбудили по статье "незаконная предпринимательская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере".

Филиал действовал около трех лет. Никто из учащихся не успел получить диплом. Интересно, что те, кто начинал учебу 3 года назад, были оставлены на втором курсе на второй год, и им пришлось доплатить.