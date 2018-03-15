ЖКХ: «Живите, как хотите» 15.03.2018, 17:48

1,828

Хроника одного мусорного бака в центре города.

Жилищно-коммунальная сфера в последнее время стала уже «притчей во языцех». Почти каждый день мы узнаем об очередном «улучшении жировки», реорганизации отделов ЖРЭТа, модернизации и сокращении расходов, пишет Светлана Васильева для сайта «Витебский Курьер».

Реформы идут уже несколько лет, а результат только один: растет квартплата, а качество предоставляемых услуг нет. В качестве примера приведем фоторепортаж о том, как «убирают» контейнер с мусором возле подъезда многоквартирного дома по улице Правда.

Среда, 7 февраля, в 11 часов 10 минут к баку для мусора не прикасалась рука коммунальщика.

14 февраля работа дворника по-прежнему не заметна.

Прошло больше месяца.

14 марта (8 часов 40 минут) бродячие собаки и коты уже успели перекусить возле этого подъезда.

Так возможно, правы те, кто расшифровывает аббревиатуру «ЖКХ» как «живите, как хотите»?!